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ФК «Спартак» может приобрести игрока «Страсбурга»

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Московский футбольный клуб «Спартак» может приобрести полузащитника ФК «Страсбург» Ибраима Сиссоко. Об этом 9 августа сообщает «Федеральное агентство новостей».

По данным журналистов, оба клуба находятся в продвинутой стадии переговоров и в ближайшее время заключат сделку. Предположительно, сумма трансфера полузащитника Сиссоко составит €8 млн. Контракт с 21-летним французом будет рассчитан на пять лет. Московский клуб может объявить о переходе футболиста уже на следующей неделе, пишет RT.

Уточняется, что хотя переговоры и должны завершиться только через несколько дней, не исключено, что переход не состоится, потому что французский клуб участвует в Лиге Европы и хочет сохранить игрока.

Сиссоко пришел в «Страсбург» летом 2018 года из «Бреста» за €2 млн. В прошлом сезоне на его счету 35 матчей во всех турнирах, три гола, две результативные передачи и 11 желтых карточек. Стоимость игрока, по оценкам экспертов, составляет €6,5 млн. Контракт игрока с нынешним клубом рассчитан до лета 2022 года.

4 августа гендиректор «Спартака» рассказал о переходе футболиста Гуса Тила.

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