Известный фанат «Спартака» впал в кому после ДТП

Один из самых известных фанатов московского ФК «Спартак» Алексей, в определенных кругах известный как Бахыт, попал в ДТП, после чего впал в кому.

«Вчера на трассе Алексей Бахыт попал в аварию с черепно-мозговой травмой. По последней информации, он находится в коме», — говорится в паблике болельщиков красно-белых.

Авария произошла в субботу, 10 августа, в Ростовской области возле аэропорта Платов. На 1028-м км трассы М-4 «Дон» водитель грузовика Renault с прицепом столкнулся с легковым автомобилем FAW BESTURN, пишет РЕН ТВ.

Пострадали три человека, которые находились в легковушке. Водитель грузовика от госпитализации отказался.

Помимо увлечения футболом, Алексей Бахыт известен как автор проекта «Заметки поехавшего подъедалы».

Днем ранее сообщалось, что фронтмен рок-группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов попал в ДТП. Авария произошла по пути в Ригу.