На Украине отключили электричество «Лисичанскводоканалу» за долги

Энергетики отключили подачу электричества коммунальному предприятию «Лисичанскводоканал» в Луганской области. Оно обеспечивало питьевой водой Лисичанск, контролируемый Киевом. Причиной отключения названы долги.

По данным энергетической компании «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО), свет коммунальщикам отключили утром в понедельник, 19 августа. Долг предприятия перед энергетиками превысил 142 миллионов гривен (около $ 5,6 млн), сообщило агентство УНН.

«Лисичанскводоканал» также обеспечивает питьевой водой жителей Новодружеска и Приволья, села Стекольное и близлежащие шахты. В этой местности проживают 160 тыс.человек.

Ранее в августе жителей города Энергодара Запорожской области Украины оставили без горячей воды из-за долгов за электроэнергию. Об этом говорится на сайте Энергодарского городского совета.