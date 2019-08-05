Жителей украинского города оставили без горячей воды из-за долгов

Жителей города Энергодара Запорожской области Украины оставили без горячей воды из-за долгов за электроэнергию. Об этом говорится на сайте Энергодарского городского совета.

«Из-за низкого уровня оплаты услуг водоснабжения и водоотведения возникла значительная задолженность КП «Тепловодоканал» за потребленную электроэнергию перед ООО «ПЭК «Топэнерго». <…> В связи с этим с 1 августа в Энергодаре отключены от электроснабжения ЦТС и ТРП, вследствие чего прекращена подача горячей воды в жилые дома, на объекты и предприятия», — сказано в сообщении.

Сумма долга превышает 1,8 млн гривен (4,7 млн рублей).

Теперь местные депутаты будут решать вопрос об оказании КП «Тепловодоканал» финансовой помощи в размере 10 млн гривен (25,6 млн рублей), а также о способах погашения долгов и выплате зарплат коммунальщикам, пишет RT.

Ранее в июле во время поездки в Черкасскую область президент Украины Владимир Зеленский предложил и.о. мэра города Смела Виктору Федоренко продать личное авто, чтобы погасить долги населенного пункта за отопление. Выяснилось, что для погашения задолженности требуется 3 млн гривен, а Федоренко владеет двумя машинами — марок Toyota и Porshe.