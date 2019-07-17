Зеленский хочет освободить от оплаты услуг ЖКХ граждан старше 70 лет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пытается найти экономическую модель, которая позволит людям старше 70 лет не оплачивать коммунальные услуги.

Об этом он сказал на своем канале в YouTube, передает «РИА Новости». По словам украинского лидера, речь идет о возрасте, «когда человек физически не может работать».

При этом он добавил, что тарифы на коммуналку уже удалось снизить на 12%, однако «это мало». Поэтому его команда продолжает искать пути решения проблемы.

20 июня представитель партии «Слуга народа» Ирина Верещук заявила, что Зеленский за первый месяц своего президентства сделал немало положительных дел.

В частности, глава государства успел помочь решить вопрос задолженности по зарплатам шахтерам и отменил формулу «Роттердам плюс», что позволит снизить тарифы на ЖКХ.

Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, который прошел 21 апреля, набрав в три раза больше голосов, чем действующий на тот момент глава государства Петр Порошенко. 20 мая он вступил в должность.