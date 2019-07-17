Прямой эфир

Зеленский поспорил с чиновницей об украинцах и малороссах

0
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Николаевского областного совета Виктория Москаленкo поспорили на тему, кто является украинцем, а кто малороссом. Об этом в среду, 17 июля, сообщил интернет-издание «Новости-N».

Верховному надо: обновление рады откроет Зеленскому путь к реформам
Предвыборные расклады гарантируют пяти партиям проход в парламент Украины 21 июля

По данным портала, во время посещения Николаевского судостроительного завода журналисты рассказали Зеленскому, что Москаленко ранее критиковала его и называла малороссом (устаревшее название украинцев, существовавшее в Российской империи. — Ред.).

«Придется вам как-то выживать, со мною, с малороссом, ну как-то так», — сказал Зеленский.

В свою очередь, Москаленко заявила, что ранее поддерживала бывшего президента Украины Петра Порошенкo.

«Я думаю, что вы докажете, что вы не являетесь малороссом, и мы будем с вами вместе сотрудничать», — сказала она.

Зеленский ответил, что это задача главы Николаевского облсовета — доказать, что она украинка.

Ранее 17 июля сообщалось, что Зеленский во время визита в аэропорт города Николаева поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной. Конфликт произошел во время разговора о достройке терминала николаевского аэровокзала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ узнали об изоляции Зеленского от внешнего мира
Зеленский за рулем электромобиля призвал украинцев к вниманию на выборах

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017