Зеленский поспорил с чиновницей об украинцах и малороссах

Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Николаевского областного совета Виктория Москаленкo поспорили на тему, кто является украинцем, а кто малороссом. Об этом в среду, 17 июля, сообщил интернет-издание «Новости-N».

По данным портала, во время посещения Николаевского судостроительного завода журналисты рассказали Зеленскому, что Москаленко ранее критиковала его и называла малороссом (устаревшее название украинцев, существовавшее в Российской империи. — Ред.).

«Придется вам как-то выживать, со мною, с малороссом, ну как-то так», — сказал Зеленский.

В свою очередь, Москаленко заявила, что ранее поддерживала бывшего президента Украины Петра Порошенкo.

«Я думаю, что вы докажете, что вы не являетесь малороссом, и мы будем с вами вместе сотрудничать», — сказала она.

Зеленский ответил, что это задача главы Николаевского облсовета — доказать, что она украинка.

Ранее 17 июля сообщалось, что Зеленский во время визита в аэропорт города Николаева поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной. Конфликт произошел во время разговора о достройке терминала николаевского аэровокзала.