Зеленский поспорил с чиновницей об украинцах и малороссах
Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Николаевского областного совета Виктория Москаленкo поспорили на тему, кто является украинцем, а кто малороссом. Об этом в среду, 17 июля, сообщил интернет-издание «Новости-N».
По данным портала, во время посещения Николаевского судостроительного завода журналисты рассказали Зеленскому, что Москаленко ранее критиковала его и называла малороссом (устаревшее название украинцев, существовавшее в Российской империи. — Ред.).
«Придется вам как-то выживать, со мною, с малороссом, ну как-то так», — сказал Зеленский.
В свою очередь, Москаленко заявила, что ранее поддерживала бывшего президента Украины Петра Порошенкo.
«Я думаю, что вы докажете, что вы не являетесь малороссом, и мы будем с вами вместе сотрудничать», — сказала она.
Зеленский ответил, что это задача главы Николаевского облсовета — доказать, что она украинка.
Ранее 17 июля сообщалось, что Зеленский во время визита в аэропорт города Николаева поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной. Конфликт произошел во время разговора о достройке терминала николаевского аэровокзала.