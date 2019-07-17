Зеленский рассказал о прозвище, которое ему дал сын

Новый украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что запретил своему сыну хвастаться его президентством, поэтому тот называет отца «знаете-кто».

«Сын в целом рад, он говорит — он сын президента. Мы ему сказали, что такого говорить нельзя. Поэтому он говорит: я сын знаете кого», — рассказал Зеленский в видео, опубликованном на его канале в YouTube.

Зеленский также добавил, что его жена Елена в статусе первой леди очень волнуется, так как «очень педантичная».

Говоря о своем распорядке дня, президент Украины отметил, что просыпается в 6:30, иногда в 7:00, а засыпает «где-то в полночь».

«Facebook читаю, Instagram смотрю», — добавил он.

Ранее, 15 июля, Зеленский рассказал, почему не стал ездить на работу на велосипеде, как обещал в ходе предвыборной кампании. По его словам, президентский кортеж из двух-трех автомобилей никому на дороге не мешает.