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Зеленский рассказал о прозвище, которое ему дал сын

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Фото: официальное интернет-представительство Президента Украины/president.gov.ua
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Новый украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что запретил своему сыну хвастаться его президентством, поэтому тот называет отца «знаете-кто».

«Сын в целом рад, он говорит — он сын президента. Мы ему сказали, что такого говорить нельзя. Поэтому он говорит: я сын знаете кого», — рассказал Зеленский в видео, опубликованном на его канале в YouTube.

Зеленский также добавил, что его жена Елена в статусе первой леди очень волнуется, так как «очень педантичная».

Говоря о своем распорядке дня, президент Украины отметил, что просыпается в 6:30, иногда в 7:00, а засыпает «где-то в полночь».

«Facebook читаю, Instagram смотрю», — добавил он.

Ранее, 15 июля, Зеленский рассказал, почему не стал ездить на работу на велосипеде, как обещал в ходе предвыборной кампании. По его словам, президентский кортеж из двух-трех автомобилей никому на дороге не мешает.

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