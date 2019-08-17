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Глава Еврокомиссии прервал отпуск из-за срочной операции

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Фото: Global Look Press/Jonathan Borg
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Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал отпуск из-за проблем со здоровьем и отправился в Люксембург для срочной операции. Об этом в субботу, 17 августа, сообщили в самой ЕК.

«Президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру пришлось сократить свой отпуск в Австрии по медицинским причинам», — сказано в сообщении. Представители ЕК уточнили, что Юнкеру должны сделать холецистэктомию — операцию по удалению желчного пузыря.

64-летний Юнкер занимает свой пост с конца 2014 года, его полномочия истекают в конце октября нынешнего года. После его отставки должность главы ЕК займет экс-министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. 16 июля Европарламент утвердил ее кандидатуру на этот пост.

2 июля лидеры стран — членов Европейского союза согласовали имена кандидатов на основные посты в политических и экономических структурах ЕС. Так, на пост руководителя Европейского центробанка была выдвинута директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, а на пост главы европейской дипломатии — и.о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель.

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