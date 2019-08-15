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Бишкекский суд не разрешил телеканалу Атамбаева возобновлять вещание

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Фото: Depositphotos
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Суд Первомайского района Бишкека отказал телеканалу «Апрель», который принадлежит экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву, в возможности возобновить вещание. Таким образом жалоба юристов «Апреля» отклонена.

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Редакция телеканала располагается в здании «Форума» (бизнес-центр в Бишкеке). Предъявленные Атамбаеву обвинения связаны в том числе с нарушениями при покупке этого строения, поэтому помещения опечатаны, передает ТАСС.

14 августа Атамбаеву предъявили обвинения по делам, связанным с нарушениями при заключении контракта на ремонт единственной в Бишкеке ТЭЦ и покупке зданий «Форума». По словам адвоката Сергея Слесарева, экс-президент не стал подписывать уведомления.

13 августа начальник управления Генеральной прокуратуры Киргизии по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев сообщил, что Атамбаев обвиняется в ряде особо тяжких преступлений, таких как организация массовых беспорядков, убийство, покушение на убийство, захват заложников и применение насилия в отношении представителя власти. По совокупности этих обвинений ему может грозить пожизненное заключение.

Операция по задержанию бывшего президента страны началась 7 августа. Силовики пытались брать штурмом его резиденцию в пригороде Бишкека, сторонники политика встали на его защиту. Начались столкновения со стрельбой и применением спецсредств.

Число пострадавших при штурме резиденции Атамбаева составило 52 человека. Сообщалось, жертвой захвата резиденции стал один из силовиков, мужчина погиб от огнестрельного ранения. Еще несколько человек были взяты в заложники.

Экс-президент сдался силовикам после продолжительных переговоров, 9 августа его арестовали. Власти обвиняют его в ряде преступлений, включая коррупцию. Атамбаев не признал свою вину и отказался сотрудничать со следствием.

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