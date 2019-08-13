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В Киргизии заявили о признании Атамбаева в стрельбе в бойцов спецназа

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Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
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Боец спецназа, принимавший участие в штурме резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, был застрелен из оружия, обнаруженного в доме бывшего киргизского лидера. Об этом в Бишкеке во время пресс-конференции во вторник, 13 августа, заявил глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики Орозбек Опумбаев.

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По его словам, в доме Атамбаева впоследствии обнаружили большое количество различного оружия. В том числе нашли винтовку СВД, сообщает ТАСС.

«Атамбаев признался, что во время задержания он шесть раз стрелял в моих ребят», — сказал глава ГКНБ.

Ранее во вторник Опумбаев заявил, что бывший президент государства Алмазбек Атамбаев готовил государственный переворот.

Операция по задержанию бывшего президента Киргизии началась 7 августа — силовики пришли в его резиденцию недалеко от Бишкека. Сторонники политика встали на его защиту. Между ними и правоохранителями начались столкновения со стрельбой и применением спецсредств.

Число пострадавших при штурме резиденции Атамбаева составило 52 человека. Сообщалось, жертвой захвата резиденции стал один из силовиков, мужчина погиб от огнестрельного ранения. Еще несколько человек были взяты в заложники.

Экс-президент сдался силовикам после продолжительных переговоров, 9 августа его арестовали. Власти обвиняют его в ряде преступлений, включая коррупцию. Атамбаев не признал себя виновным и отказался сотрудничать со следствием.

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