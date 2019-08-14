Два подростка на мопеде пострадали в ДТП в Брянской области

Мопед и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Брянской области. По данным ГИБДД, водитель машины ранее был лишен прав.

Авария произошла на трассе Брянск–Новозыбков–Климово. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Audi совершал обгон и допустил столкновение с мопедом. В результате аварии пострадал 16-летний водитель мопеда, он госпитализирован с переломами ребер и черепа. Его пассажир-ровесник направлен в больницу с ушибом головы и ссадинами. Об этом сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Водитель автомобиля ранее был лишен права управления транспортным средством. По факту произошедшего проводится проверка.