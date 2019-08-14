Четыре человека пострадали в ДТП в Липецкой области

Четыре человека получили травмы в результате лобового столкновения двух автомобилей в Липецкой области. По факту ДТП проводится проверка.

Авария произошла на дороге Липецк–Доброе–Чаплыгин на территории Добровского района. По данным ГИБДД, водитель автомобиля Volkswagen Passat совершал обгон через встречную полосу и совершил столкновение с другим автомобилем Volkswagen. Об этом сообщает LipetskMedia.

В результате столкновения водители 33 и 45 лет, а также две женщины-пассажирки получили травмы. Они доставлены в больницу.

Всего за прошедшие сутки на территории Липецкой области зарегистрировано три аварии с пострадавшими и 33 ДТП с техническими повреждениями. Комплексы видеофиксации выявили более 1,2 тыс. случаев превышения скорости.