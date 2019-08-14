В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин

Комитет Государственной думы по экономической политике и промышленности предложил запретить эксплуатацию в России старых автомобилей. Соответствующая инициатива направлена в Минтранс и Минпромторг, пишет в среду, 14 августа, газета «Коммерсант».

Идея возникла у парламентариев по итогам круглого стола, на котором в июне обсуждались вопросы экологии. Как отмечает издание, не ясно, какие конкретно машины имеются в виду, и какие именно санкции последуют за использование старых авто.

На сегодняшний день подобных ограничений в российском законодательстве нет. Единственная похожая норма вступит в силу в 2020 году: она будет касаться автобусов, которые используются для перевозки детей. В соответствии с ней, автобусы должны быть не старше 10 лет.

По мнению представителей автомобильной общественности, реализация соответствующей меры, с одной стороны, могла бы снизить смертность на дорогах, потому что риски поломок старой техники существенно выше независимо от марки машины. С другой стороны, считают эксперты, важно учитывать пробег и финансовые возможности покупателей авто.

В июле руководитель проектно-технического комитета «Удобная дорога» (входит в Росстандарт) Александр Шумский рассказал о возможности пересмотра стандартов размеров парковочных мест для легковых автомобилей в городах.