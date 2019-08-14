«Тавриду» пообещали достроить к сентябрю 2020 года

Движение по федеральной трассе «Таврида» будет открыто в сентябре 2020-го, а до конца года автомобильную дорогу официально сдадут в эксплуатацию. В этом руководство компании-подрядчика заверило президента Владимира Путина во время рабочей встречи в Крыму.

Глава государства совершил облет над «Тавридой» и остался доволен увиденным. Трасса проходит через Керчь, Феодосию, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь. Протяженность – более 250,7 км, в сутки по ней смогут проехать до 40 тыс. машин.