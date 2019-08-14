Прямой эфир

«Тавриду» пообещали достроить к сентябрю 2020 года

0
Выделить главное
вкл
выкл

Движение по федеральной трассе «Таврида» будет открыто в сентябре 2020-го, а до конца года автомобильную дорогу официально сдадут в эксплуатацию. В этом руководство компании-подрядчика заверило президента Владимира Путина во время рабочей встречи в Крыму.

Глава государства совершил облет над «Тавридой» и остался доволен увиденным. Трасса проходит через Керчь, Феодосию, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь. Протяженность – более 250,7 км, в сутки по ней смогут проехать до 40 тыс. машин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Крымский мост установил новый рекорд суточного трафика
На Крымском мосту протестировали систему освещения

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017