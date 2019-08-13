В Крыму предложили решать проблему с нехваткой воды за счет сточных вод

Для обеспечения Крыма водой у полуострова достаточно своих ресурсов. Нужно только внедрить систему очистки сточных вод в крупных городах. Об этом во вторник, 13 августа, заявил бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев.

«Существует технология очистки сточных вод, которую можно использовать для полива. Ее и пить можно, но с моральной и нравственной точки зрения это будет неправильно», — заявил он в эфире НСН.

Он напомнил, что все большие города, например Евпатория и Феодосия, выбрасывают сточные воды в море. Если ее очистить, воды хватит для полива всего Крыма и необходимость в использовании привозной отпадет.

«Самые лучшие технологии — японские. Это дешевле на порядок, чем опреснение воды, которое предлагали крымские власти. Если эту систему поставить, одновременно решатся два вопроса — чистота морской воды в городах-курортах и вода для полива в сельском хозяйстве», — заключил он.

12 августа постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов сообщил, что власти полуострова намерены обратиться к российскому руководству с просьбой начать переговоры о поставке в республику воды из Днепра. Он заявил, что Киев грубо нарушил международное гуманитарное право, так как истоки Днепра находятся в России, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Представитель президента Украины Антон Кориневич заявил в ответ на это, что Киев имел полное право перекрыть канал, а в Крыму достаточно своих источников для обеспечения питьевой водой.