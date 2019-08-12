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В нескольких районах Пермского края ввели режим ЧС из-за переувлажнения почвы

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Фото: РИА Новости/Александр Подгорчук
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В шести районах и городских округах Пермского края ввели режим ЧС из-за переувлажнения почвы в зоне подтопления сельскохозяйственных полей. Об этом 12 августа ТАСС сообщили в пресс-службе краевого Минсельхоза.

«Из-за дождей введен режим ЧС в Нытвенском, Краснокамском, Пермском, Верещагинском, Большесосновском, Бардымском, Ординском районах», — сказали в пресс-службе и добавили, что сложившаяся ситуация грозит материальными потерями. Площадь пострадавших сельскохозяйственных угодий уточняется.

По информации пресс-службы, на затопленных полях растут зерновые и зернобобовые культуры, а также многолетние травы. Территории в остальных 39 районах Пермского края обследуются, в некоторых из них рассматривается возможность введения режима ЧС.

В начале августа режим ЧС был введен в Нытвенском районе, находящемся в центральной части Пермского края.

11 августа сообщалось, что Амурской области выделили около 600 млн рублей для оказания помощи пострадавшим от паводка, вызванного сильными дождями.

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