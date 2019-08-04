Режим ЧС объявили в Пермском крае

Сельскохозяйственные угодья — в воде. Обильные осадки в Нытвенском районе привели к повышению уровня влажности почвы и подтоплению угодий. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Сельхозпредприятия рискуют не успеть заготовить достаточное количество кормов.

Культуры не успевают дозревать, на некоторые поля из-за подтоплений не может заехать техника. Дожди на территории Пермского края, по прогнозу синоптиков, ещё ожидаются. Угрозы жилым домам нет.