Москвичам пообещали холод и дожди в выходные

Жителей Москвы в предстоящие выходные ожидают прохладная погода и дожди, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в понедельник, 12 августа.

Как пояснила специалист, виной тому — циклон с юга, который принесет большое количество осадков и облачную погоду, из-за которой станет мало солнца в дневные часы.

По ее прогнозам, всю неделю в столице продержится достаточно комфортная погода, передает «РИА Новости». Столбики термометров покажут отметку +22...+24 градуса, в разные дни пройдут осадки разной степени интенсивности, но наибольшие дожди ожидаются во вторник, 13 августа.

Первая декада августа стала самой холодной в Москве за последние 69 лет. Менее летним был только август 1950 года.