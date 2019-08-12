Жертвами супертайфуна «Лекима» в Китае стали 44 человека

В результате супертайфуна «Лекима», обрушившегося на Китай, погибли 44 человека и еще 16 числятся пропавшими без вести. Об этом 12 августа сообщает ТАСС со ссылкой на местный Штаб по борьбе с наводнениями, тайфунами и засухами.

Отмечается, что число жертв в восточной провинции Чжэцзян, которая приняла на себя основной удар стихии, возросло с 32 до 39 человек. Помимо этого, эксперты оценили экономический ущерб на сумму порядка 24,2 млрд юаней ($3,4 млрд).

Тайфун нарушил уклад жизни свыше 1,6 млн человек. В районе дельты реки Янцзы он приостановил железнодорожное сообщение, а также из-за погодных условий во всем регионе отменили и задержали несколько тысяч авиарейсов.

На данный момент эпицентр шторма уже вышел за пределы материка и находится в Бохайском заливе. Он движется в северном направлении со скоростью около 2 км/ч и постепенно ослабевает.

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