Прямой эфир
Сюжет:

Работу по очистке воздуха проведут в 12 городах России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин рассказал, что воздух в 12 российских городах станет чище благодаря реализации нацпроекта «Экология». Об этом он сообщил в ходе встречи с участниками Северо-Кавказского молодежного форума «Машук».

Дальневосточный угар: чукотский воздух оказался самым грязным в России
По данным Роспотребнадзора, на второй и третьей строчках антирейтинга Иркутская область и Бурятия

«На 20% нам предстоит воздух почистить в 12 городах, но это не говорит, что только в этих городах мы будем работать, мы будем работать на всей территории Российской Федерации, просто мы к этому масштабному проекту приступили», — сказал министр, не уточнив, где именно будут проводиться работы по очистке.

По словам Кобылкина, проблема загрязнения воздуха актуальна в первую очередь для промышленных регионов. При этом он подчеркнул, что на Кавказе «всегда чистый воздух», передает ТАСС.

В июле стало известно, что Иркутск, Красноярск и Улан-Удэ вошли в список российских городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы. Об этом говорится в докладе Росгидромета о состоянии окружающей среды в РФ за прошлый год.

Согласно документу, в перечне городов с самым грязным воздухом оказалось более 20 пунктов. В нем также Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Искитим, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Норильск, Новокузнецк, Шелехов, Селенгинск, Чита, Петровск-Забайкальский, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Черногорск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ремонт дорог по нацпроекту в Самарской области выполнен на 45%
Парк «Восток» обновили в Арсеньеве в рамках нацпроекта

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017