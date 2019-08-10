Работу по очистке воздуха проведут в 12 городах России

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин рассказал, что воздух в 12 российских городах станет чище благодаря реализации нацпроекта «Экология». Об этом он сообщил в ходе встречи с участниками Северо-Кавказского молодежного форума «Машук».

«На 20% нам предстоит воздух почистить в 12 городах, но это не говорит, что только в этих городах мы будем работать, мы будем работать на всей территории Российской Федерации, просто мы к этому масштабному проекту приступили», — сказал министр, не уточнив, где именно будут проводиться работы по очистке.

По словам Кобылкина, проблема загрязнения воздуха актуальна в первую очередь для промышленных регионов. При этом он подчеркнул, что на Кавказе «всегда чистый воздух», передает ТАСС.

В июле стало известно, что Иркутск, Красноярск и Улан-Удэ вошли в список российских городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы. Об этом говорится в докладе Росгидромета о состоянии окружающей среды в РФ за прошлый год.

Согласно документу, в перечне городов с самым грязным воздухом оказалось более 20 пунктов. В нем также Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Искитим, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Норильск, Новокузнецк, Шелехов, Селенгинск, Чита, Петровск-Забайкальский, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Черногорск.