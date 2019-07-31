Парк «Восток» обновили в Арсеньеве в рамках нацпроекта

Строители завершили реконструкцию парка «Восток» в Арсеньеве Приморского края. Работы начались в 2017 году. Это общественное пространство выбрали горожане.

В этом году благоустроена главная аллея – заасфальтированы дорожки, заменены бордюры, уложена брусчатка, установлены скамейки и урны. 30 июля состоялась приемка парка общественной комиссией, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации региона.

Масштабная реконструкция парка «Восток» стала возможной благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда».