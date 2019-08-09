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«Калашников» представил электрокар UV-4

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Фото: Калашников Media
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Группа компаний «Калашников» представила электрокар UV-4 на международном евразийском форуме «Такси». Об этом в пятницу, 9 августа, сообщает пресс-служба «Калашникова».

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Максимальная скорость, которую способен развить UV-4, составляет 80 км/ч. Запас хода — до 150 км. Мощность машины достигает 50 кВт. Электромобиль весит 650 кг. Его длина составляет 3,4 м, ширина — 1,5 м, высота — 1,7 м.

По информации телеканала «Звезда», электрокар предназначен для каршеринговых компаний, а также для предприятий, по территориям которых нужно передвигаться на значительные расстояния.

В 2018 году «Калашников» выпустил партию электромобилей «Овум». Они использовались во время чемпионата мира по футболу в России. У «Овума» модульная конструкция, позволяющая изменять количество пассажирских мест. Машина обладает низкой пожаро- и взрывоопасностью в случае ДТП, а также высокой плавностью хода. Автомобиль требует минимального техобслуживания, отмечает сайт kp.ru.

В июне прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин вручил дорожно-патрульной службе ГИБДД 30 мотоциклов «ИЖ Пульсар» и четыре электромобиля «Овум».

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