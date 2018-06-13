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Собянин передал ГИБДД электрокары и электромотоциклы

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Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
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Мэр Москвы Сергей Собянин вручил дорожно-патрульной службе ГИБДД электромотоциклы и электрокары. Стражи правопорядка будут использовать их в пилотном режиме.

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Градоначальник передал правохранителям 30 мотоциклов «ИЖ Пульсар» и 4 электромобиля «Овум».

«Наверное, это будет первый в Европе батальон, который будет укомплектован электрическими машинами и мотоциклами», — отметил Собянин.

Мэр отметил, что электромотоциклы и электрокары можно использовать в зоне проведения соревнований, парков и центре города. Если проект оправдает себя, мэрия Москвы продолжит закупку электрических транспортных средств.

Электромотоциклы «ИЖ Пульсар» производит концерн «Калашников». Его стоимость составляет 600 тыс. рублей. Он способен проехать без подзарядки 150 км, уточняет сетевое издание m24.ru.

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