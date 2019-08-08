В Приморье рыбаки поймали грозную морскую ворону

Рыбаки в Приморье случайно выловили «морскую ворону». Об этом пишет сайт kp.ru.

Необычный улов получили жители села Тимофеевка Ольгинского района. Ярко-красная рыба попала в ловушку-мордушку, съела всех пойманных креветок и раздулась на берегу. Вид рыбы смог определить научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН, доктор биологических наук Владимир раков.

Это крупная рыба, покрытая выростами, шипами и колючками, которую сложно обнаружить под водой несмотря на яркий окрас — она хорошо маскируется под водоросли и грунт. Морская ворона — хищник, питается рыбой, крабами, способна проглотить добычу, равную ей по размерам. При поимке такой рыбы рыбака мне рекомендуется брать ее голыми руками из-за риска получить рану или лишиться пальца, сообщает телеканал «Звезда».

Вместе с тем известно, что эта рыба является съедобной, ее активно употребляют в пищу японцы. То, что рыба при попадании на берег раздулась, значит лишь то, что она почувствовала угрозу и начала заглатывать воздух. Если ее в таком виде выпустить в море, то какое-то время она будет плыть кверху брюшком, выпуская воздух, а потом снова заляжет на дно.

5 июля сообщалось, что британский рыбак поймал самого крупного в мире сиамского карпа.