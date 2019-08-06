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Умерла лауреат Нобелевской премии по литературе Тони Моррисон

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Фото: Global Look Press/Nancy Kaszerman
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Лауреат Нобелевской премии по литературе 1993 года Тони Моррисон скончалась. Ей было 88 лет.

Смерть Моррисон подтвердил издатель Альфред Кнопф, сообщает Associated Press.

Писательница скончалась в нью-йоркском медицинском центре.

Тони Моррисон (Хлоя Арделия Уоффорд) родилась в 1931 году в штате Огайо. После окончания университета работала преподавателем английского языка и литературы, а также редактором в издательстве. Свой первый роман «Самые голубые глаза» написала в 1970 году. В 1988 году получила Пулитцеровскую премию за роман «Возлюбленная». В 1993 году стала первой чернокожей женщиной, получившей Нобелевскую премию по литературе как писательница, «которая в своих полных мечты и поэзии романах оживила важный аспект американской реальности».

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