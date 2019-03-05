Нобелевскую премию по литературе в 2019 году вручат дважды

В 2019 году Нобелевскую премию по литературе вручат дважды — за этот и прошлый год. Об этом постоянный секретарь Шведской академии, которая определяет лауреатов, Андерс Ульссон рассказал газете Dagens Nyheter.

По его словам, победителей объявят в октябре, вручение же традиционно состоится 10 декабря, в день памяти основателя премии Альфреда Нобеля.

В начале мая 2018 года Шведская академия решила перенести присуждение Нобелевской премии по литературе за прошлый год из-за скандала о сексуальных домогательствах, который привел к тому, что сразу несколько человек покинули академию.

Тогда 18 женщин обвинили известного культурного деятеля Жан-Клода Арно, который руководил одним из проектов, спонсируемых Шведской академией, в сексуальных домогательствах. В октябре он был приговорен к двум годам лишения свободы за изнасилование.

Несмотря на то что вручение награды отменили, шведские актеры, литераторы и журналисты основали новую академию и решили учредить альтернативную Нобелевскую премию по литературе, которая была вручена 10 декабря 2018 года.