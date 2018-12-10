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Вручена альтернативная Нобелевская премия по литературе

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Фото: youtube.com
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Церемония вручения альтернативной Нобелевской премии по литературе прошла в Стокгольме.

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Премию вручили 81-летней французской писательнице Мариз Конде, передает «Федеральное агентство новостей». «Награды лучше получать в середине карьеры, а не когда ее заканчиваешь», — пошутила Конде.

Писательница родилась в Гваделупе в 1937 году. Она преподавала в Гвинее, Гане, Сенегале, Франции и США, а также работала журналистом и возглавляла Комитет памяти о рабстве. Награда была присуждена за глубокое исследование эпохи колониализма, а также традиций и культурного наследия.

Японский писатель Харуки Мураками отказался от номинации на альтернативный «Нобель». Мураками связался с Новой академией Швеции и попросил исключить его из шорт-листа номинантов 2018 года. Помимо японца и Конде в шорт-лист входили английский фантаст Нил Гейман и рожденная во Вьетнаме канадская писательница Ким Тхюи.

Шведская академия решила перенести присуждение Нобелевской премии на 2019 год в связи со скандалом. 18 женщин обвинили в домогательствах известного деятеля культуры — Жан-Клода Арно. Он является мужем поэтессы Катарины Фростенсон, которая была избрана в академию в 1992 году.

Согласно результатам расследования, Арно также нарушал правило неразглашения имени будущего лауреата до официального сообщения. После этого шведские актеры, литераторы и журналисты основали Новую академию и решили вручать альтернативную Нобелевскую премию по литературе.

19 ноября стало известно, что Нобелевский фонд и Шведская академия приняли решение о создании нового Нобелевского комитета по литературе.

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