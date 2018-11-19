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Новый Нобелевский комитет по литературе создан в Швеции после скандала

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Фото: Global Look Press/Wu Wei
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Нобелевский фонд и Шведская академия приняли решение о создании нового Нобелевского комитета по литературе. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

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В новый комитет войдут пять членов академии. Все они писатели. Председателем назначен Пер Вестберг, также в комитет вошли постоянный председатель Шведской академии Андерс Ульссон, Кристина Лугн, Йеспер Свенбу и Хорас Энгдаль. Также его пополнят пять экспертов, не входящих в состав этого учреждения, пишет ТАСС.

Ульссон отметил, что Нобелевский фонд положительно отнесся к созданию нового комитета, который теперь может спокойно работать над премией следующего года. Пока планируется, что он будет существовать до 2020 года. Свою работу комитет начнет 1 февраля 2019 года.

Шведская академия ранее решила перенести присуждение Нобелевской премии на 2019 год в связи со скандалом. 18 женщин обвинили в домогательствах известного деятеля культуры — Жан-Клода Арно. Он является мужем поэтессы Катарины Фростенсон, которая была избрана в академию в 1992 году.

Согласно результатам расследования, Арно также нарушал правило неразглашения имени будущего лауреата до официального сообщения. После этого шведские актеры, литераторы и журналисты основали Новую академию и решили вручать альтернативную Нобелевскую премию по литературе.

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