Назван шорт-лист альтернативной Нобелевской премии по литературе.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», среди претендентов на премию Нил Гейман, Харуки Мураками, Мариз Конде и Ким Тхуи. Имя победителя альтернативной Нобелевской премии станет известно в октябре. Всего на получение премии претендовали 47 авторов.

Альтернативная Нобелевская премия по литературе была учреждена после скандала в Шведской академии с распространением конфиденциальных данных и сексуальными домогательствами. Нобелевский комитет в этом году решил не вручать премию по литературе, а перенес награждение на 2019 год.

Лауреат Нобелевской премии писательница Светлана Алексиевич ранее отменила выступление в Одессе из-за угроз украинских националистов. Причиной этого стало заявление Алексиевич, что во время Великой Отечественной войны в Белоруссии действовали каратели с Украины, которые в числе прочего причастны к холокосту и убивали евреев еще до прихода нацистов.