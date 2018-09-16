Писатель Мураками отказался от номинации на альтернативную Нобелевскую премию
Японский писатель Харуки Мураками отказался от номинации на альтернативную Нобелевскую премию по литературе.
Об этом он лично сообщил руководству Новой академии Швеции, которая в конце августа приняла решение о присвоении новой награды. Автор попросил исключить его из шорт-листа номинантов 2018 года, аргументировав свое решение тем, что он хочет «сконцентрироваться на написании книги и быть вдали от внимания медиа», передает агентство Kyodo.
Помимо Мураками, в короткий список вошли французская писательница Мариз Конде, английский фантаст Нил Гейман и канадская писательница Ким Тхюи.
В начале мая Шведская академия решила перенести присуждение премии этого года на следующий из-за скандала о сексуальных домогательствах, который разразился прошлой осенью и привел к сокращению состава членов организации.
Кроме того, в начале апреля в академии выявили утечку информации о лауреатах премии по литературе. Внутреннее расследование показало, что за последние несколько лет до официального оглашения победителей заранее были известны семь обладателей награды.