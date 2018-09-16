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Писатель Мураками отказался от номинации на альтернативную Нобелевскую премию

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Фото: TASS/Imago-Images
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Японский писатель Харуки Мураками отказался от номинации на альтернативную Нобелевскую премию по литературе.

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Об этом он лично сообщил руководству Новой академии Швеции, которая в конце августа приняла решение о присвоении новой награды. Автор попросил исключить его из шорт-листа номинантов 2018 года, аргументировав свое решение тем, что он хочет «сконцентрироваться на написании книги и быть вдали от внимания медиа», передает агентство Kyodo.

Помимо Мураками, в короткий список вошли французская писательница Мариз Конде, английский фантаст Нил Гейман и канадская писательница Ким Тхюи.

В начале мая Шведская академия решила перенести присуждение премии этого года на следующий из-за скандала о сексуальных домогательствах, который разразился прошлой осенью и привел к сокращению состава членов организации.

Кроме того, в начале апреля в академии выявили утечку информации о лауреатах премии по литературе. Внутреннее расследование показало, что за последние несколько лет до официального оглашения победителей заранее были известны семь обладателей награды.

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