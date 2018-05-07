Четыре человека покинули присуждающую Нобелевскую премию Шведскую академию

Присуждающая Нобелевскую премию по литературе Шведская академия официально приняла отставку своих членов Лотты Лотасс, Сары Стридсберг, Класа Эстергрена и Керстин Экман. Об этом сообщил исполняющий обязанности постоянного секретаря академии Андерс Ульссон в интервью газете Svenska Dagbladet.

По словам Ульссона, пресс-релиз об их отставке будет выпущен в ближайшее время. «Это три человека, и с ними еще и Керстин Экман. Она так долго не принимала участие в работе академии, что мы считаем это достаточным основанием (для решения об уходе)», — отметил исполняющий обязанности постоянного секретаря.

В ближайшее время должны состояться выборы новых членов академии, пишет сайт kp.ru.

Лотасс, Стридсберг и Эстергрен подали заявление об отставке в апреле текущего года, а Экман заявляла об этом ранее.

Ранее Шведская академия впервые за 75 лет перенесла вручение Нобелевской премии по литературе на следующий год. Это произошло на фоне скандала с сексуальными домогательствами, и из-за того «во всем мире ослабло доверие» к академии.