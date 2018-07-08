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Канадский писатель Майкл Ондатже получил премию «Золотой Букер»

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Фото: Global Look Press/Neil Hanna
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Канадский писатель Майкл Ондатже удостоился специальной литературной премии «Золотой Букер» за роман «Английский пациент».

В основе романа Вторая мировая война. Букеровскую премию он получил в 1992 году, а в 1996 году по нему был снят фильм с Рэйфом Файнсом и Жюльет Бинош в главных ролях. Картина получила девять премий «Оскар», сообщает «РИА Новости».

Специальная награда присуждалась автору лучшей из книг, ставших за последние 50 лет лауреатами ежегодной Букеровской премии. Конкурс проходил в два этапа. Сперва члены жюри, в состав которого вошли поэт и драматург Лемн Сиссей, писатели Камилла Шамси и Роберт Маккрам, поэтесса Холли Макниш и радиоведущий Саймон Майо, отобрали пять книг, номинированных на «Золотого Букера».

Всего за попадание в пятерку боролась 51 книга, которая когда-либо удостаивалась Букеровской премии, начиная от самого первого лауреата, романа «За это придется ответить» Перси Ховарда Ньюби, и заканчивая победителем 2017 года — романом «Линкольн в бардо» Джорджа Сондерса.

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