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Российские ученые рассказали о новом элементе таблицы Менделеева

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Фото: TASS/Zuma/Fotoarena
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Сотрудники Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна) готовы осуществить первый пуск научной установки «Фабрика СТЭ» для синтеза новых сверхтяжелых химических элементов и исследований недавно открытых.

Центральной частью «фабрики» является ускоритель заряженных частиц, циклотрон DC-280, сообщил «Известиям» академик РАН, научный руководитель Лаборатории ядерных реакций им. Г. Н. Флерова ОИЯИ Юрий Оганесян.

«Что касается первого пуска ускорителя, то у нас их будет два: один физический, другой химический. Физический пуск комплекса будет осуществлен по результатам первого эксперимента. Дальше состоится инаугурация нового комплекса», — сказал специалист.

Кроме того, ученый рассказал об открытии 118-го элемента таблицы Менделеева — оганесона.

«Самому 118-му элементу в таблице Д. И. Менделеева уготовлено место в последней группе благородных газов. Он замыкает седьмой ряд таблицы элементов. В какой степени он будет проявлять свойства благородного газа, нам пока неизвестно», — сказал Оганесян.

Подробнее — в материале «Известий»:

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