Режим ЧС после взрывов боеприпасов в Ачинске отменен

Режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с пожаром и взрывами боеприпасов на территории воинской части в Ачинском районе, отменен. Об этом сообщили в администрации Ачинска 6 августа.

«Военные сократили опасную зону от эпицентра ЧП в Каменке до 7 км. Угрозы жизни и здоровью для жителей Ачинска больше нет, горожане могут возвращаться в свои дома», — сообщили агентству ТАСС в пресс-службе городской администрации.

Пожар в арсенале пороховых зарядов на территории одного из складов воинской части произошел 5 августа, из-за возгорания начали взрываться боеприпасы.

В тот же день власти ввели режим ЧС. Более 16 тыс. жителей населенных пунктов в радиусе 20 км были эвакуированы, 3,8 тыс. из них остались в пунктах временного размещения. Проводилась охрана имущества.

К утру 6 августа все очаги возгорания были ликвидированы. Первичная очистка от взрывоопасных предметов должна быть завершена в течение трех суток, сообщил «Известиям» источник в межведомственном центре по ликвидации.

По данным Следственного комитета, погиб один человек, еще восемь получили ранения. Ранее сообщалось о 12 пострадавших, шестеро из которых госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Один человек числился пропавшим без вести.

Замглавы Минобороны генерал армии Дмитрий Булгаков назвал предварительной причиной происшествия человеческий фактор, не став уточнять детали. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием и взрывчаткой.