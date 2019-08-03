Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий для некоторых категорий иностранцев процедуру выдачи разрешения на временное проживание в России. Документ опубликован в пятницу, 2 августа, на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предполагает сокращение на два месяца срока рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на временное проживание Таким образом, теперь процесс займет четыре месяца вместо полугода. Норма коснется граждан, рожденных в РФ; тех, кто состоит в браке с россиянином; участников государственной программы по добровольному переселению соотечественников; беженцев; тех, кто получил в России временное убежище.

Кроме того, закон вводится практика предоставления бессрочного вида на жительство. До сих пор оно, согласно общему правилу, выдавалось на 5 лет. Исключение составили высококвалифицированные специалисты и члены их семей. Им вид на жительство будет предоставляться на срок действия разрешения на работу. Квалифицированные работники смогут рассчитывать на получение документа сроком на три года.

Также расширен список иностранных граждан, которые смогут получить вид на жительство, не оформляя разрешение на временное проживание. Это относится к тем, кто родился в РСФСР и в прошлом был гражданином Советского Союза; лицам, депортированным из Крымской автономной союзной республики, и их родственникам по прямой линии; детям, родившимся в России и усыновленным иностранцами.

Помимо этого, уточняется перечень случаев, при которых иностранец может получить разрешение на временное проживание без учета квоты правительства.

Как пишет «Газета.ру», данным законом могут воспользоваться и граждане Украины, собирающиеся жить и работать в России длительное время.