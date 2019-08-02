Киев вызвал на допрос получивших паспорта РФ украинцев

Власти Украины установили личности ряда жителей Донбасса, ранее подавших заявления на получение российского гражданства или уже получивших паспорта, и вызвали их на допросы. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире радио «Новое время» 2 августа.

«Нами сейчас <…> устанавливаются все, кто получил такое гражданство, как в части Донецкой и Луганской областей — это большие цифры», — заявил он.

Вычислить обладателей паспортов РФ удалось, когда они въезжали на территорию Украины «за пенсией или другими своими потребностями». Число допрошенных он не назвал, но при этом заметил, что российское гражданство, по его данным, получили более 13 тыс. человек.

17 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым получить российский паспорт могут все жители Донецкой и Луганской областей, в том числе проживающие на подконтрольных Киеву территориях.

С апреля стать гражданином России могут жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), где к июлю заявки подали около 30 тыс. жителей, а порядка 7 тыс. уже имели паспорт РФ на руках.

Как подчеркивал российский лидер, данное решение имеет чисто гуманитарный характер. В МИД РФ поясняли, что жители Донбасса смогут запрашивать российское гражданство без отказа от украинского при его наличии.

В конце июля в Киеве пригрозили введением национальных санкций за паспортизацию жителей республик. В Москве также пообещали принять меры в этом случае.