В Крыму оценили угрозы Киева санкциями за выдачу паспортов жителям Донбасса

Упрощение процедуры получения гражданства России жителями Донецкой и Луганской областей Украины не противоречит Минским соглашениям, а угрозы Киева ввести санкции не отвечают ожиданиям украинцев по урегулированию ситуации на юго-востоке страны. Свою позицию выразил «Известиям» депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик 22 июля.

Он отметил, что угрозы прозвучали после того, как на паспортизацию обратил внимание спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер — в Twitter он написал, что выдача паспортов якобы «противоречит духу Минских соглашений и ставит под угрозу усилия по восстановлению мира».

21 июля глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк призвал прекратить или хотя бы усложнить процедуру получения гражданства.

«Как это часто бывает у киевских политиков, за грозным заявлением не видно никакой конкретики. Как Украина будет усложнять выдачу документов? Засылать диверсионные группы, чтобы взрывать паспортные столы или минировать подходы к ним? Ведь только так действует последние 5 лет по отношению к ЛДНР (самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики. — Ред.) — кровь, смерть, хаос», — считает Белик.

Депутат обвинил Волкера в подмене понятий. Белик подчеркнул: выдача паспортов не противоречит Минским соглашениям, а «дух договоренностей» и «усилия по восстановлению мира» аннулируют обстрелы украинскими солдатами домов жителей востока Украины.

«Идя на поводу подобных заявлений, команда Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского. — Ред.) постепенно превращается в «партию войны» в лучших традициях Порошенко (бывшего главы государства Петра Порошенко. — Ред.), но итоги выборов в Верховную раду показали, что не такого сценария ждет от власти украинский народ», — подытожил депутат.

17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет жителям Донецкой и Луганской областей, в том числе подконтрольных Киеву территорий, получить паспорт РФ. С апреля стать гражданином России могут жители ДНР и ЛНР. Как подчеркивал российский лидер, данное решение имеет чисто гуманитарный характер, так как нельзя мириться с той ситуацией, в которой оказались жители неподконтрольных Украине территорий. В МИД РФ поясняли, что жители Донбасса смогут запрашивать гражданство РФ без отказа от украинского при его наличии.

В ответ Данилюк предложил ввести национальные санкции, а глава украинского МИДа Павел Климкин призвал активизировать диалог с западными «друзьями и партнерами», чтобы избежать разговора о федерализации Украины, который Москва якобы пытается навязать Западу, пишет «Газета.ру».

В Совфеде заявили, что в случае принятия каких-либо санкций готовы рассмотреть ответные меры и продолжить выдавать паспорта соискателям, «лишенным права на защиту и соцподдержку в своей стране».