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В Крыму оценили угрозы Киева санкциями за выдачу паспортов жителям Донбасса

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Упрощение процедуры получения гражданства России жителями Донецкой и Луганской областей Украины не противоречит Минским соглашениям, а угрозы Киева ввести санкции не отвечают ожиданиям украинцев по урегулированию ситуации на юго-востоке страны. Свою позицию выразил «Известиям» депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик 22 июля.

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Он отметил, что угрозы прозвучали после того, как на паспортизацию обратил внимание спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер — в Twitter он написал, что выдача паспортов якобы «противоречит духу Минских соглашений и ставит под угрозу усилия по восстановлению мира».

21 июля глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк призвал прекратить или хотя бы усложнить процедуру получения гражданства.

«Как это часто бывает у киевских политиков, за грозным заявлением не видно никакой конкретики. Как Украина будет усложнять выдачу документов? Засылать диверсионные группы, чтобы взрывать паспортные столы или минировать подходы к ним? Ведь только так действует последние 5 лет по отношению к ЛДНР (самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики. — Ред.) — кровь, смерть, хаос», — считает Белик.

Депутат обвинил Волкера в подмене понятий. Белик подчеркнул: выдача паспортов не противоречит Минским соглашениям, а «дух договоренностей» и «усилия по восстановлению мира» аннулируют обстрелы украинскими солдатами домов жителей востока Украины.

«Идя на поводу подобных заявлений, команда Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского. — Ред.) постепенно превращается в «партию войны» в лучших традициях Порошенко (бывшего главы государства Петра Порошенко. — Ред.), но итоги выборов в Верховную раду показали, что не такого сценария ждет от власти украинский народ», — подытожил депутат.

17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет жителям Донецкой и Луганской областей, в том числе подконтрольных Киеву территорий, получить паспорт РФ. С апреля стать гражданином России могут жители ДНР и ЛНР. Как подчеркивал российский лидер, данное решение имеет чисто гуманитарный характер, так как нельзя мириться с той ситуацией, в которой оказались жители неподконтрольных Украине территорий. В МИД РФ поясняли, что жители Донбасса смогут запрашивать гражданство РФ без отказа от украинского при его наличии.

В ответ Данилюк предложил ввести национальные санкции, а глава украинского МИДа Павел Климкин призвал активизировать диалог с западными «друзьями и партнерами», чтобы избежать разговора о федерализации Украины, который Москва якобы пытается навязать Западу, пишет «Газета.ру».

В Совфеде заявили, что в случае принятия каких-либо санкций готовы рассмотреть ответные меры и продолжить выдавать паспорта соискателям, «лишенным права на защиту и соцподдержку в своей стране».

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