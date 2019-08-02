Наказание за несанкционированные митинги в разных странах

Наказание за несанкционированные митинги и собрания в разных странах. В большинстве стран Европы участников и организаторов ждут крупные штрафы и тюремное заключение. Кроме того, штрафы можно получить за призыв к участию в несанкционированных акциях. В части стран существует наказание за неподчинение полиции прекратить собрание.