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Театр на Малой Бронной временно переедет во «Дворец на Яузе»

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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В начале января 2020 года Московский драматический театр на Малой Бронной переедет в театрально-концертный зал «Дворец на Яузе» на время ремонтных работ. Об этом 1 августа сообщил директор театра Константин Чернышев во время сбора труппы.

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По его словам, театр переедет сразу после январских каникул 8 января, однако заранее начнет осваивать пространство «Дворца на Яузе».

Как отмечает «Москва 24», 1 августа Константин Богомолов провел сбор труппы впервые в качестве художественного руководителя театра. Богомолова в качестве худрука коллективу в мае представил глава столичного департамента культуры Александр Кибовский. 25 июня режиссер официально вступил в должность.

Первой постановкой Богомолова в качестве худрука станет спектакль «Покровские ворота» по пьесе Леонида Зорина, пишет агентство городских новостей «Москва». Кроме того, театр подготовит ко Дню города концерт с песнями о Москве 1930–1960-х годов.

Ранее 1 августа сообщалось, что Московский драматический театр под руководством народного артиста СССР Армена Джигарханяна впервые после болезни руководителя провел сбор труппы.

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