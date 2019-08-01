Последний день июля в Москве стал самым холодным за 70 лет

Последний день июля в Москве стал самым холодным как минимум за 70 лет. Об этом 1 августа сообщили в центре погоды «Фобос».

По словам специалистов, максимальная температура воздуха в столице 31 июля составила +14,7 градуса. По климатическому описанию, этот день должен быть самым теплым в году. Как отмечает сайт kp.ru, ранее самой холодной ночью прошедшего месяца стало 30 июля, к утру температура понизилась до +8,3 градуса.

Средняя температура в минувшем месяце составила +16,8 градуса, что на 1,4 градуса ниже климатической нормы. Таким холодным июль в Москве не был уже 32 года, пишет агентство городских новостей «Москва».

В четверг, 1 августа, столбики термометров в столице поднимутся до +16 градусов, сообщает телеканал «360». В целом в августе ожидается по-прежнему нестабильная погода, из-за изменений атмосферного фронта в столице и других регионах страны прогнозируются температурные качели.

Ранее 1 августа в Гидрометцентре предупредили россиян о холодном августе в большинстве регионов страны.