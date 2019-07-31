Путин упростил получение автомобильных номеров

Президент России Владимир Путин подписал закон, который с 2020 года дает право автовладельцам получить номерной знак непосредственно у его изготовителя.

Соответствующий документ был опубликован во вторник, 30 июля на официальном интернет-портале правовой информации, передает «Федеральное агентство новостей».

Закон также предусматривает обязательное предъявление паспорта владельца автомобиля, если регистрировать транспортное средство будет не сам владелец.

Помимо этого, закон устанавливает, что на вывозимое из страны транспортное средство или шасси транспортного средства необходимо оформить регистрационный документ.

28 февраля сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предложила установить предельный тариф на изготовление автомобильных номеров.

Так, комплект автомобильных номерных знаков обойдется в 2 тыс. рублей, а мотоциклетных — в 1,5 тыс. рублей. Сделать транзитные номера можно будет за 200 рублей за пару, а стоимость печати свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) составит от 500 до 1,5 тыс. рублей.