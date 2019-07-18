В России решили строить парковки-пазлы

В Подмосковье могут появиться механизированные многоуровневые парковки, сообщили «Известиям» в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Парковки предлагается разместить вблизи ж/д станций, офисных зданий и жилых комплексов. Общая емкость паркингов составит до 250 автомобилей на площади, предназначенной под 80 машин.

«Наиболее перспективны в этом плане муниципальные образования возле МКАД с плотной застройкой, например Красногорск, Люберцы, Балашиха, Химки», — сказали в пресс-службе правительства области.

Сейчас прорабатывается вопрос о размещении комплекса из десяти таких систем, уточнили в компании-разработчике, дочернем предприятии холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» — НПП «Старт».

Там не исключают, что реализуют проект уже летом 2020 года. В перспективе роботизированные паркинги планируется внедрять в городах с населением свыше 1 млн человек. Они позволят сократить затраты на строительство и сэкономить место.

Роботизированные паркинги представляют собой многоуровневый склад-накопитель с «пазловым» принципом установки машин на стеллажах для хранения.

Он заключается в возможности поочередного и одновременного сдвига платформ таким образом, что всегда существует возможность извлечения автомобиля с любой из них.

Подробнее — в материале «Известий»:

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