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На Украине проходят обыски на связанном с Порошенко предприятии

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Фото: commons.wikimedia.org/Вальдимар
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На предприятии «Автомобильная компания «Богдан Моторс» и в спортклубе «Пятый элемент» проводятся обыски. Как пишут украинские СМИ 19 июля, компании могут быть связаны с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Следственные действия проводятся сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

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На странице НАБУ в Facebook сказано, что обыски связаны с расследованием о растрате госимущества сотрудниками минобороны Украины и Генштаба ВСУ. По версии следствия, в период с 2015 по 2018 год должностные лица незаконно внесли в государственный оборонный заказ специальный автотранспорт и закупили его по завышенным ценам.

Портал «Громадське» сообщает, что обыски также ведутся в инвестгруппе ICU, которая якобы выступала финансовым консультантом Порошенко и советником по продаже предприятия Roshen.

УНИАН утверждает, что «Пятый элемент» принадлежит Порошенко и его соратнику, кандидату в депутаты Игорю Кононенко. По информации ТСН, обыскам в спортклубе пытаются помешать, утверждая, что в здании расположена приемная депутата Верховной рады и сына Порошенко Алексея и почетное консульство Сейшельских островов, которое возглавляли Олег Гладковский (Свинарчук) и его сын Игорь.

В феврале в СМИ появился материал о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины. Утверждалось, люди из окружения Порошенко продавали запчасти с наценкой до 300%. Сумма сделок достигала 250 млн гривен (около $9,3 млн). Находясь на посту президента, Порошенко инициировал проверку этих сведений и уволил первого замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского (Свинарчука).

Через месяц вышло еще одно расследование о причастности Порошенко к преступлениям на Украине и в Молдавии, а также заказным убийствам, в том числе к смерти собственного брата Михаила.

В мае была собрана группа специалистов для расследования возможных преступлений экс-президента, а через два месяца в Государственном бюро расследований (ГБР) заявили, что имя Порошенко фигурирует в 11 уголовных делах.

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