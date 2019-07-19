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Поступления в бюджет Тверской области увеличились на 855 млн рублей

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В Тверской области поступления в региональный бюджет возросли на 855 млн рублей. Об этом стало известно на встрече губернатора Игоря Рудени с министром финансов региона Мариной Подтиховой, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам Подтиховой, в первом полугодии этого года поступления в бюджет составили 22,9 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 855 млн рублей.

«Нашим приоритетом является обеспечение высокого уровня исполнения всех национальных проектов и государственных программ в Тверской области», — приводят «Тверские ведомости» слова губернатора.

Министр финансов отметила, что все социальные обязательства исполнены в полном объеме и в срок. Также привлекаются средства из федерального бюджета.

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