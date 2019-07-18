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Строительство детской поликлиники в Твери завершено на 90%

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В Твери продолжается строительство здания детской поликлиники в микрорайоне Южный. На данный момент готовность объекта составляет более 90%.

Сейчас специалисты завершают отделочные работы в здании, а также благоустройство прилегающей территории. Поликлиника будет работать в две смены, каждая из которых рассчитана на 200 посещений, сообщают «Тверские ведомости».

Количество специалистов в учреждении увеличится с 53 до 168, также возрастет количество участковых педиатров — с 3 до 14.

Решение о строительстве поликлиники принял губернатор Тверской области Игорь Руденя после посещения действующего учреждения летом 2016 года. Оно располагалось на первом этаже жилого дома.

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