Систему скорой помощи улучшат в Тверской области

В Тверской области повысят качество работы системы скорой медицинской помощи. Данный вопрос обсудили в региональном правительстве.

В частности, поднимался вопрос об обучении сотрудников «скорой», ДПС и МЧС, стартовавшем в регионе в июле на базе учебного центра областной клинической больницы. Вестись оно будет на постоянной основе и направлено на повышение эффективности оказания качественной медицинской помощи населению, а также первой доврачебной помощи пострадавшим, пишет НСН.

Отмечается, что в регионе действует «дорожная карта» по совершенствованию организации скорой помощи жителям региона.

16 июля сообщается, что Госдума ужесточила наказание за препятствование проезду машин «скорой».