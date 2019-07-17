Врачи в Подмосковье спасли проглотившего вилку мужчину

В Московской области медики прооперировали мужчину, который случайно проглотил вилку. Об этом 17 июля пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу подмосковного министерства здравоохранения.

В ведомстве отметили, что в Красногорскую больницу № 1 доставили 34-летнего пациента, который проглотил вилку при попытке вызвать рвоту путем нажатия ею на корень языка. Факт наличия в желудке столового прибора также подтвердили исследования, в том числе рентген органов брюшной полости, уточняет телеканал «360».

Мужчину экстренно прооперировали. Врачи провели верхнесрединную лапаротомию, гастротомию, а также извлекли вилку из его желудка. Через пять дней в больнице мужчину в удовлетворительном состоянии выписали домой, пишет НСН.

16 июля сообщалось, что медики Морозовской детской городской больницы успешно прооперировали 17-летнего подростка с прободной язвой желудка, образовавшейся из-за злоупотребления фастфудом.