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Врачи в Подмосковье спасли проглотившего вилку мужчину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Московской области медики прооперировали мужчину, который случайно проглотил вилку. Об этом 17 июля пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу подмосковного министерства здравоохранения.

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В ведомстве отметили, что в Красногорскую больницу № 1 доставили 34-летнего пациента, который проглотил вилку при попытке вызвать рвоту путем нажатия ею на корень языка. Факт наличия в желудке столового прибора также подтвердили исследования, в том числе рентген органов брюшной полости, уточняет телеканал «360».

Мужчину экстренно прооперировали. Врачи провели верхнесрединную лапаротомию, гастротомию, а также извлекли вилку из его желудка. Через пять дней в больнице мужчину в удовлетворительном состоянии выписали домой, пишет НСН.

16 июля сообщалось, что медики Морозовской детской городской больницы успешно прооперировали 17-летнего подростка с прободной язвой желудка, образовавшейся из-за злоупотребления фастфудом.

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