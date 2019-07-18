Госдума до конца июля отменит налоговую льготу на пальмовое масло
Государственная дума планирует полностью отменить налоговую льготу на пальмовое масло до конца весенней сессии, пленарное заседание которой состоится 25 июля. Об этом в четверг, 18 июля, сообщила спикер нижней палаты парламенты Вячеслав Володин, пишет «Интерфакс».
«Мы это сделаем уже на следующей неделе, рассмотрим это, учитывая поддержку со стороны всех фракций. Пальмовое масло будет относиться к группе товаров, которые облагаются обычным налогом в 20% (сейчас действует льготная ставка — 10%. — Ред.)», — сказал Володин.
Он уточнил, что поправка об отмене льготы на пальмовое масло будет отнесена к другому законопроекту, который вводит налоговую льготу на российскую плодово-ягодную продукцию.
17 июля стало известно, что законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% будет внесен на рассмотрение Государственной думы 18 июля.
По словам Володина, многие граждане обращались по поводу недопустимости повсеместного использования в пищевых продуктах пальмового масла. Люди считают, что оно снижает качество продуктов питания, а также может наносить вред здоровью.
Льготная ставка НДС в 10% на пальмовое масло была введена в декабре 2004 года, тогда были утверждены виды продовольственных товаров и товаров для детей.