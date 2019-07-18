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Госдума до конца июля отменит налоговую льготу на пальмовое масло

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Государственная дума планирует полностью отменить налоговую льготу на пальмовое масло до конца весенней сессии, пленарное заседание которой состоится 25 июля. Об этом в четверг, 18 июля, сообщила спикер нижней палаты парламенты Вячеслав Володин, пишет «Интерфакс».

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«Мы это сделаем уже на следующей неделе, рассмотрим это, учитывая поддержку со стороны всех фракций. Пальмовое масло будет относиться к группе товаров, которые облагаются обычным налогом в 20% (сейчас действует льготная ставка — 10%. — Ред.)», — сказал Володин.

Он уточнил, что поправка об отмене льготы на пальмовое масло будет отнесена к другому законопроекту, который вводит налоговую льготу на российскую плодово-ягодную продукцию.

17 июля стало известно, что законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% будет внесен на рассмотрение Государственной думы 18 июля.

По словам Володина, многие граждане обращались по поводу недопустимости повсеместного использования в пищевых продуктах пальмового масла. Люди считают, что оно снижает качество продуктов питания, а также может наносить вред здоровью.

Льготная ставка НДС в 10% на пальмовое масло была введена в декабре 2004 года, тогда были утверждены виды продовольственных товаров и товаров для детей.

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