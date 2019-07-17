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В Госдуму решили внести проект о повышении НДС на пальмовое масло

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% будет внесен на рассмотрение Государственной думы в четверг, 18 июля. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин по итогам совещания депутатов с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

По его словам, многие граждане обращались по поводу недопустимости повсеместного использования в пищевых продуктах пальмового масла. Люди считают, что оно снижает качество продуктов питания, а также может наносить вред здоровью.

В результате было принято решение о снятии с пальмового масла льготного режима в 10% НДС и возврата в обычный режим — 20%, пишет ТАСС. Таким образом, в России постараются ограничить повсеместное использование пальмового масла в пищевых продукта из-за его вредности.

Льготная ставка НДС в 10% на пальмовое масло была введена в декабре 2004 года, тогда были утверждены виды продовольственных товаров и товаров для детей.

11 июля стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев принял решение о снижении НДС на плодово-ягодную продукцию до 10%. Это должно привести к ее удешевлению, а также позволит развиваться отечественному садоводческому хозяйству.

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