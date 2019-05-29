Прямой эфир

В Москве отреставрируют летнюю резиденцию графов Шереметевых

0
Фото: РИА Новости/Александр Лыскин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве до конца августа проведут реставрацию фасадов летней резиденции графов Шереметевых в парке Кусково. Об этом 29 мая сообщили в пресс-службы столичной мэрии.

Судьба балерины
Что думают наследники известного советского скульптора о возвращении женской фигуры на крышу «дома под юбкой»

Резиденция (дворец XVIII века) входит в ансамбль музея-усадьбы «Кусково» и является объектом культурного наследия федерального значения, пишет «Москва 24». Усадьба предназначалась для пышных приемов знатной публики. Например, приемы в Кусково неоднократно посещала Екатерина II, а также европейские короли и аристократы.

Двухэтажный дворец украшен колоннами с белокаменными декоративными элементами и оригинальными балясинами, которые ждет реставрация. В ходе восстановительных работ специалисты заменят лестницы и пандусы, а также проведут кровельные работы и оформят входные площадки. В частности, будут отреставрированы сфинксы, украшающие главный вход в резиденцию, пишет REGNUM.

Помимо этого, реставраторы займутся не только обликом резиденции, но и восстановлением коллекции скульптур из белого мрамора конца XVII — начала XVIII веков, которые украшают парковую аллею усадьбы. Все работы должны быть завершены до 25 августа.

«При реставрации дворца в Кусково в некоторых случаях исполнителю предстоит выполнить часть работ вручную, чтобы избежать повреждения оригинальных декоративно-архитектурных элементов», — приводит НСН слова главы столичного департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева.

27 мая сообщалось, что в Москве восстановят исторический облик здания бывшей конторы Фряновской шерстопрядильной мануфактуры Залогиных 1917 года постройки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве отреставрируют здание бывшего частного тетра Секретарева
В Москве отреставрируют памятник Минину и Пожарскому

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017