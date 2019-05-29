В Москве отреставрируют летнюю резиденцию графов Шереметевых

В Москве до конца августа проведут реставрацию фасадов летней резиденции графов Шереметевых в парке Кусково. Об этом 29 мая сообщили в пресс-службы столичной мэрии.

Резиденция (дворец XVIII века) входит в ансамбль музея-усадьбы «Кусково» и является объектом культурного наследия федерального значения, пишет «Москва 24». Усадьба предназначалась для пышных приемов знатной публики. Например, приемы в Кусково неоднократно посещала Екатерина II, а также европейские короли и аристократы.

Двухэтажный дворец украшен колоннами с белокаменными декоративными элементами и оригинальными балясинами, которые ждет реставрация. В ходе восстановительных работ специалисты заменят лестницы и пандусы, а также проведут кровельные работы и оформят входные площадки. В частности, будут отреставрированы сфинксы, украшающие главный вход в резиденцию, пишет REGNUM.

Помимо этого, реставраторы займутся не только обликом резиденции, но и восстановлением коллекции скульптур из белого мрамора конца XVII — начала XVIII веков, которые украшают парковую аллею усадьбы. Все работы должны быть завершены до 25 августа.

«При реставрации дворца в Кусково в некоторых случаях исполнителю предстоит выполнить часть работ вручную, чтобы избежать повреждения оригинальных декоративно-архитектурных элементов», — приводит НСН слова главы столичного департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева.

27 мая сообщалось, что в Москве восстановят исторический облик здания бывшей конторы Фряновской шерстопрядильной мануфактуры Залогиных 1917 года постройки.